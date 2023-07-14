В Большом порту Петербурга удалось добиться выхода в плюс впервые с марта

В Санкт-Петербурге зафиксировано увеличение грузооборота Большого порта. Здесь вышли в плюс впервые с марта 2023 года.

В порту увеличились перевалки сухих грузов, в частности минеральных удобрений. По итогу за первые полгода 2023 года показатель возрос до 22,4 миллиона рублей. Если сравнивать с прошлогодним отчетным периодом, то это на 4,4% больше.

Несмотря на рост показателей, ситуация остается неутешительной. Сейчас результаты по-прежнему меньше итоговых показателей за 2021 год, когда было зафиксировано 27%, пишет «Коммерсантъ».

В Большом порту Санкт-Петербурга продолжают наращивать обороты. Сейчас грузооборот сухих грузов подняли на 6,5% до 17,6 миллиона тонн.

Ранее сообщалось, что цена на бензин Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже бьет рекорды четвертый день подряд.