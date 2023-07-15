Разводку мостов в Петербурге продлили до шести часов утра

В Санкт-Петербурге в ночь на воскресенье, 16 июля, разводка мостов продлена до 06:00. Корректировки в график внесли, так как в настоящее время в городе готовятся к предстоящему Главному Военно-Морскому параду.

Троицкий мост будет разведен с 01:20 до 06:00, Литейный — с 01:40 до 06:00. Дворцовый и Благовещенский мост разведут дважды: первый — с 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 06:00, второй — с 01:25 до 02:45 и с 03:10 до 06:00. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Санкт-Петербурга.

Также местные власти напомнили, что в городе на Неве продолжают сохраняться некоторые ограничения на дорогах по вышеуказанной причине. Отдельно отмечается, что в северной столице на следующей неделе мосты разведут посреди дня.

Ранее сообщалось, что из-за предстоящего саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге возникнут трудности на дорогах.