Взрослых петербуржцев предупредили об опасности ветряной оспы

Ветряная оспа или ветрянка протекает довольно легко у детей, но вызывает различные осложнения у взрослых. В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от серьезной болезни.

Ветрянка — очень заразное вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Заражение происходит даже без контакта с носителем — достаточно находиться в одном помещении с больным. Иногда достаточно просто жить на той же лестничной клетке с инфицированным или зайти после него в лифт. При этом восприимчивость к вирусу у непривитого человека составляет 100%.

«К осложнениям ветряной оспы относятся пневмония, менингит, гнойные поражения кожи и внутренних органов», — предупреждают в петербургском Роспотребнадзоре. Ветрянка даже может привести к летальному исходу.

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