Госдума приняла законопроект, согласно которому у россиян будет постоянное право на каникулы по потребкредитам

Госдума приняла законопроект, согласно которому у россиян будет постоянное право на каникулы по потребкредитам
Фото: Baltphоto

Теперь граждане смогут не выплачивать долг до шести месяцев. Также есть рамки по размеру кредита.

Государственная Дума в третьем и финальном чтении приняла законопроект, дающий россиянам постоянное право на каникулы по потребкредитам. Информация об этом размещена на официальном сайте Госдумы.

Теперь кредитные каникулы можно будет взять один раз по каждому займу на полгода. В сообщении отмечается, что предельный размер потребительского займа, по которому могут быть предоставлены кредитные каникулы, будет определяться Правительством. До этого максимальный размер кредита, по которому можно обратиться за отсрочкой платежей, составлял 1 млн 600 тысяч рублей, если обязательства заемщика обеспечены залогом транспортного средства, и 450 тысяч — для всех остальных.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что количество выданных потребкредитов по России возросло вдвое.

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