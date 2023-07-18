В Минздраве готовы обсудить запрет проведения абортов в негосударственных клиниках

Автором инициативы стала зампред Буцкая. Об этом стало известно 18 июля.

Российский Минздрав готов к обсуждению запрета проведения абортов в частных клиниках. У россиянок может остаться возможность прерывания беременности только в государственных учреждениях. О готовности к обсуждению во вторник, 18 июля, заявил глава ведомства Михаил Мурашко.

Как сообщает «Интерфакс», Мурашко заявил, что снижение абортов — это ключевая задача, с которой мы работаем, и число абортов за последние годы сократилось в разы, но резерв еще есть. Предложение о проведении абортов только в госучреждениях поступило от первого зампреда думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой. Инициативу будут обсуждать.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что желающая запретить аборты Мизулина может покинуть Совет Федерации.