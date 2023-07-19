В Смольном обсудили подготовку Петербурга к Международной выставке-форуму «Россия»

В Смольном обсудили подготовку Петербурга к Международной выставке-форуму «Россия»
Фото: Baltphoto

Город примет участие и в организации выставки. Об этом заявили в городском правительстве.

В администрации Петербурга состоялось совещание по поводу подготовки города к Международной выставке-форуму «Россия». Мероприятие пройдет 4 ноября в Москве. Концепция экспозиции города на Неве была одобрена. Информацией об этом поделились в пресс-службе правительства Северной столицы.

Представители Петербурга в своем павильоне расскажут о планах по развитию города, о кластере «Остров фортов», преобразовании стадионов Газпром Арена» и «СКА Арена», а также Западного скоростного диаметра. Город примет участие и в организации выставки.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что стало известно о готовности Петербурга к саммиту «Россия – Африка». Было проверено состояние фасадов, остановочных пунктов и в целом благоустройство территорий.

город новости СПб


 

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