В Петербурге приостановили благоустройство из-за гостей саммита «Россия — Африка»

Рабочие в Петербурге, которые проводили ремонт дорог, фасадов, инженерных сетей, остались временно без работы из-за саммита «Россия — Африка». В городе приостановили благоустройство с 20 по 30 июля.

Чтобы дорожные работы и связанные с этим пробки не мешали приезжающим на саммит «Россия — Африка», в Петербурге с 20 по 30 июля в четырех районах приостановили работы по благоустройству по пути следования гостей мероприятия. Об этом рассказали в Смольном.

«Каждому ведомству было поручено назначить ответственного сотрудника на время Саммита для оперативного решения возникающих проблем», — отметили в городской администрации.

Работы приостановили на Кубинской и Бассейной улицах, на проспекте Стачек и Московском проспекте, а также на набережной Обводного канала.

Ранее стало известно, что петербуржцев хотят отправить на «удаленку» на время проведения саммита «Россия-Африка».