На Лесном проспекте дебоширы подожгли страйкбольную гранату в компьютерном клубе

На Лесном проспекте дебоширы подожгли страйкбольную гранату в компьютерном клубе
Фото: Baltphoto

Пострадавших нет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вечером субботы, 22 июля, в компьютерном клубе на Лесном проспекте в Калининском районе Петербурга произошел инцидент. Сотрудники правоохранительных органов получили сообщение о поджоге неизвестно предмета. Прогремел взрыв. Информацией об этом поделились в пресс-службе Главного управления МВД России по Северной столице и Ленинградской области.

Установлено, что неизвестные вошли через входную дверь и в «предбаннике» между двумя дверьми привели в действие страйкбольную гранату, после чего скрылись с места происшествия. Никто не пострадал. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что взрывотехники обезвредили немецкую мину времен ВОВ в Курортном районе. Сотрудники ОМОН «Бастион» ГУ Росгвардии установили, что найденная мина оказалась немецкой минометной в 81 миллиметр.

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