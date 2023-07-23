Саммит «Россия – Африка» внесет коррективы в дорожное движение Петербурга

Горожанам стоит отказаться от личных авто на это время. Об изменениях предупредили в Смольном.

В Петербурге 27 и 28 июля состоится саммит «Россия – Африка». Жителей города призвали в эти дни пользоваться общественным транспортом. Дело в том, что будут введены некоторые ограничения движения. Информацией об этом поделились в пресс-службе комитета по транспорту. Со схемами можно ознакомиться в телеграм-канале ведомства.

Также в период с 27 по 28 июля с 07:30 до 10:00 и с 16:00 до 20:00, въезд в поселок Шушары и выезд из него закроют. В комитете по транспорту также опубликовали схему, как можно добираться.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что часть КАД перекроют для фур из-за африканского саммита. Речь идет о машинах массой более 3,5 тонны. Информацией об этом поделились в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».