«У нее прекрасные формы»: Никас Сафронов об ухаживаниях за Ириной Грибулиной

У художника все время находятся новые сыновья. Лишь один родился в браке.

Художник Никас Сафронов всегда был любвеобильным мужчиной, которого привлекают эффектные дамы. Когда-то живописец был одержим композитором Ириной Грибулиной, однако она была влюблена в другого.

Грибулина была замужем четыре раза. Поэтесса всегда была магнитом для противоположного пола. Когда-то за ней ухаживал и Никас Сафронов. Она привлекла его не только своим характером, но и красотой.

«Она наивная, доверчивая, сентиментальная, трогательная, восторженная, она не злобная. Конечно, я волочился какое-то время за ней, пытался соблазнить, но у нее кто-то был. У нее невероятные формы. Глаза у нее искушающие, энергетически видно, что она человек высокого полета», — высказался народный художник РФ в эфире шоу «Секрет на миллион» на НТВ.

Несмотря на то, что роман так и не сложился, композитор и художник все равно остаются хорошими друзьями и всегда поздравляют друг друга с днями рождения. Сафронов дарит Грибулиной картины, оказывает поддержку и интересуется творчеством.

Всего у художника насчитывается шестеро детей. Все они уже взрослые мужчины. Лишь один из сыновей Никаса появился на свет в браке – 31-летний Стефано, рожденный от бывшей супруги художника, итальянки Франчески Вендрамин. Все сыновья – представители творческих профессий, кроме одного. Известно, что 40-летний Дмитрий занимается продажей бытовой техники и является другом Анастасии Волочковой, передает Starhit.

«Появляется много детей. Мне предъявили семь, если не восемь детей. Одного я пока еще не видел, но вспомнил, что с его мамой встречался — очень эффектная женщина с восточной красотой. Одного я уже усыновил. Его зовут Юра», — рассказывает Сафронов.