Пожилые петербуржцы за три дня попытались сжечь четыре военкомата

В конце июля и начале августа 2023 года Северную столицу потрясли новости о поджогах зданий, в которых располагаются военные комиссариаты. Нарушителями при этом оказываются граждане пенсионного и предпенсионного возраста.

Вечером 31 июля в полицию поступил звонок о поджоге военкомата на улице Чайковского. 53-летний мужчина попытался, по его словам, избавится от кредитов, выполнив поручение некого сотрудника ФСБ Колесникова. После задержания водитель ВАЗа рассказал, что больше двух недель ему звонили неизвестные и уговаривали взять кредиты. Позже к растерянному мужчине обратился якобы сотрудник службы безопасности банка и дал ему номер «сотрудника ФСБ», который должен был помочь петербуржцу с кредитами.

По словам поджигателя, он должен был отвлечь сотрудников военкомата, пока некто из ФСБ забирает необходимые документы. В результате мужчина поджег двери здания и был задержан настоящими сотрудниками органов правопорядка.

Следом за данным инцидентом, утром 1 августа, жительница Курортного района пришла к военкомату на улице Володарского с двумя бутылками зажигательной смести, спичками и зажигалками. 53-летняя женщина кричала, что собирается сжечь всех, однако не успела нанести вред имуществу. Выяснилось, что на поступок ее натолкнули «телефонные кураторы», которые просили ее выполнять различные действия, начиная от снятия денег и заканчивая поджогом. Уже после задержания полиция обратила внимание на психологическое состояние женщины. На данный момент она находится в медучреждении.

Вечером того же дня 66-летняя кассир супермаркета подожгла двери военкомата на Английском проспекте. Злоумышленница попала в объективы камер видеонаблюдения и была поймана, несмотря на попытку закрыть лицо платком. Как и остальные, пенсионерка утверждает, что совершила преступление после звонков от неизвестных. Якобы ее персональными данными завладели мошенники и пытаются взять кредит. После многократных бесед мошенники уговорили женщину самой взять кредит. Последний случай произошел 2 августа во Всеволожске. Там задержали 76-летнего мужчину, который бросал горящие бутылки в здание, но попасть не смог. По информации 78.ru, пенсионер признался, что действовал по приказу «сотрудника службы безопасности ЦБ».

Стоит отметить, что во всех четырех случаях поджигателями оказались пожилые петербуржцы. На данный момент не удалось выяснить, связаны ли все дела между собой и как скоро правоохранительные органы смогут найти таинственных «кураторов».

Напомним, в середине июля также стало известно о поджоге на Октябрьской железной дороге, который стал причиной задержек поездов.