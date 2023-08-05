Россиян попросили защитить пенсионеров от мошенников на фоне поджогов военкоматов

За последнюю неделю в России участились случаи поджогов военных комиссариатов, в которых участвовали пожилые граждане. При этом большинство пенсионеров стали жертвами мошенников, обманом заставляющих россиян совершать противоправные действия.

Львиная доля происшествий пришлась на Санкт-Петербург, где с 31 июля по 2 августа стало известно о четырех случаях поджога военкоматов, в которых принимали участие люди пенсионного и предпенсионного возраста. Всего за последние несколько дней в России попытались поджечь 16 зданий военных комиссариатов. Следствие установило, что в большинстве случаев задержанные рассказывали про навязчивые звонки, в которых неизвестные обманом уговаривали их совершить поджоги.

На пенсионеров мошенники воздействуют по-разному. По словам одних жертв, их вынудили взять кредиты и совершить поджог, чтобы закрыть долг, а по словам других – злоумышленники попросили «отвлекать преступников», которые якобы удерживают в заложниках их близких. Авторы Telegram-канала «Объясняем.рф» заметили, что во всех случаях телефонные обманщики используют наиболее чувствительные темы для пожилых: защита родных и спасение своих сбережений.

В связи с этим россиян попросили защитить пенсионеров от мошенников и избежать дальнейших инцидентов. Например, проверить, получает ли ваш пожилой родственник сообщения с подозрительных или неизвестных аккаунтов. Если сообщения или звонки приходят с номера, не записанного в телефонной книге, стоит попросить бабушек и дедушек не брать трубку. В случае, если вы, или ваши близкие, заметят что-то подозрительное – следует немедленно сообщить об этом сотрудникам полиции.

Стоит также отметить, что поджог военкоматов могут рассмотреть как вандализм, порча чужого имущества и даже терроризм. Максимальный срок, который может грозить пенсионерам за противоправные действия – 20 лет лишения свободы в зависимости от того, как суд и следователи будут расценивать их действия.

Напомним, ранее в Петербурге задержали четырех пенсионеров за попытку поджога военкоматов в период с конца июля по начало августа.