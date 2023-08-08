Администрация Ленобласти опровергла слухи о возможном введении платных парковок

Администрация Ленобласти опровергла слухи о возможном введении платных парковок
Фото: Baltphoto / Николай Овсянников

Инициативу не планируют внедрять. Она не стала актуальной для 47-го региона.

Председатель комитета по транспорту Ленинградской области Михаил Присяжнюк заявил, что региональное правительство не рассматривает инициативу о введении в регионе платной парковки. На данный момент это не актуально для Ленобласти. Информацией об этом поделились в пресс-службе администрации 47-го региона.

В сообщении отмечается, что даже в пригородных к Петербургу районах Ленобласти проблема парковок не имеет такой остроты как в центре Северной столицы. В комитете пояснили, что вопрос организации парковок в поселениях относится к компетенциям органов местного самоуправления, которые уполномочены рассматривать соответствующий депутатский запрос.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Кудрово и Мурино может появиться платная парковка.

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Администрация Ленобласти опровергла слухи о возможном введении платных парковок
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