В Петербурге цены на такси начали расти до принятия нового закона

С 1 сентября 2023 года в России вступит в силу закон о такси, который будет сопровождаться рядом ограничений и, по мнению экспертов, приведет к росту цен. Однако стоимость перевозок в Санкт-Петербурге начала увеличиваться до вступления закона в силу.

Средняя стоимость поездки на такси в июне для петербуржцев составила 52,2 рубля, что на 18,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В пресс-службе сервиса «Ситимобил» при этом отмечают, что обычно рост цен связан с увеличением затрат на техобслуживание, топливо и новые законы.

Стоит отметить, что новый закон о такси вступит в силу с 1 сентября 2023 года и, по мнению экспертов, серьезно изменит сферу. Из-за ряда нововведений стоимость поездки может дополнительно увеличится на 30%, а снижение возможно только в случае вмешательства компетентных органов, пишет РБК.

Напомним, ранее в аэропорту Пулково запустили новую систему подачи такси для сокращения времени ожиданий авто.