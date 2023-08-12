В Ленобласти поймали «газовика», облапошившего пенсионерку на 51 тысячу рублей

Подельника подозреваемого ищут. Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники правоохранительных органов Выборгского района Ленинградской области установили личность фальшивого газовика, похитившего 51 тысячу рублей у 90-летней пенсионерки. Его задержали 11 августа, инцидент произошел 3 августа.

Как стало известно Gazeta.SPb, к потерпевшей домой в Рощино пришли двое неизвестных и представились сотрудниками газовой службы, после чего из квартиры пропали деньги. Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Одним из подозреваемых оказался 26-летний безработный уроженец Тверской области. Его подельника ищут.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что россиян попросили защитить пенсионеров от мошенников на фоне поджогов военкоматов. За последнюю неделю в России участились случаи поджогов военных комиссариатов, в которых участвовали пожилые граждане.