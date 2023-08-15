В Госдуме поступило предложение строить спорткомплексы в малых населенных пунктах

Строительство спорткомплексов может стать таким же обязательным, как возведение детсадов и школ. Занятия могут быть доступы всем.

Депутат Госдумы Сергей Колунов выступил с предложением отстраивать спортивные комплексы в малых населенных пунктах, это позволило бы жителям заниматься спортом рядом с домом. Речь идет о местах с населением две-три тысячи человек. Колунову неоднократно поступали жалобы от жителей таких населенных пунктов. Ближайшие спорткомплексы находятся в 25-30 километрах от их дома. Об этом сообщает телеканал «360».

«Методические рекомендации по размещению объектов массового спорта в субъектах Российской Федерации есть, но это лишь рекомендации. Важно проработать четкие нормы, носящие обязательный характер и адаптируемые под каждый регион», — высказал Колунов.

По мнению депутата, необходимо регламентировать спортивное направление по аналогии с нормами градостроительного проектирования и застройки по обеспечению населенных пунктов другими объектами социальной инфраструктуры.