В Петербурге впервые за 20 лет отремонтируют Нижний Лебяжий мост

Ограничения движения будут вводиться. Об этом заявили в СПб ГБУ «Мостотрест».

В Петербурге впервые за 20 приступили к ремонту Нижнего Лебяжьего моста. Специалисты очистят переправу и защитят ее от коррозии. Завершение работ запланировано на осень 2023 года. Информацией об этом поделились в пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест».

Переправа через Лебяжью канавку является объектом культурного наследия федерального значения, ремонтировалась более 20 лет назад и нуждается в обновлении. Специалисты проведут целый комплекс работ: кроме чистки и покрытия от коррозии, будет произведена очистка и расшивка швов между гранитными блоками облицовки фасадных поверхностей, устоев, плитами тротуара. Во время ремонта будут вводиться временные ограничения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге обновят вид набережных у Поцелуева и Аничкова мостов.