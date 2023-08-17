Больше 20 медиков потребовалось петербурженке, чтобы родить тройню

Жительница Санкт-Петербурга родила двух сыновей-близнецов и одну девочку. Врачи назвали событие редкостью.

Радостное событие произошло в роддоме №17. Новоиспеченную маму уже выписали из больницы. По словам врачей, в Северной столице за год рождается не больше десятка троен, однако данный случай уникален тем, что все дети родились доношенными, и каждый весит по 3 килограмма.

Кроме того, операции по рождению сразу троих требуют большого вовлечения персонала, рассказал главный специалист по акушерству и гинекологии СЗФО Антон Михайлов в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург». Роды принимали больше 20 сотрудников, начиная от врачей реаниматолога и заканчивая неонатальными сестрами.

Сами родители рассказывают, что всегда хотели детей, хотя не ожидали появления на свет сразу троих малышей. При этом, несмотря на данный факт, пара желает завести еще одного ребенка и не исключают, что могут вернуться обратно в 17-ю больницу.

Напомним, ранее в Петербурге родился мальчик, которого назвали Владимир Путин.