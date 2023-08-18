Восьмилетнего мальчика госпитализировали в Петербурге после нападения белки

Восьмилетнего мальчика госпитализировали в Петербурге после нападения белки
Фото: Pxhere

Юный житель Санкт-Петербурга попал в клинику при Петербургском государственном педиатрическом медуниверситете после укуса белки.

По информации пресс-службы вуза, мальчик собирал малину на дачном участке, но его занятию помешала белка. Животное набросилось на восьмилетнего петербуржца и укусило за руку. Родители незамедлительно доставили ребенка в травмпункт, откуда его перевели в медуниверситет.

Специалисты также отметили, что к ним поступает много людей после укусов животных и опасность белок в том, что они могут переносить серьезные заболевания. В медучреждении пострадавшему мальчику также оказали помощь и поставили прививки.

«В клинике вуза маленькому пациенту обработали рану и приняли меры, необходимые для профилактики бешенства и других инфекций, — говорится в сообщении вуза.

Напомним, ранее в реанимацию попала четырехлетняя девочка, которую укусила змея.

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