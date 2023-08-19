Скоростной катамаран из Петербурга отправился в первый рейс в Кронштадт

Скоростной катамаран из Петербурга отправился в первый рейс в Кронштадт
Фото: Baltphoto /Андрей Пронин

Количество желающих растет. Судно предназначено и для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.

В Петербурге скоростной катамаран отправился в свой первый рейс до Кронштадта. Судно запустили в субботу, 19 августа. Информацией об этом поделились в пресс-службе компании-перевозчика.

Катамаран с вместительностью 156 пассажиров также предусмотрен для людей с ограниченными возможностями здоровья. Он может развивать скорость до 52 километров в час. Судно может совершать до десяти рейсов в день, количество желающих прокатиться на нем растет, отмечается в сообщении.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что паром «Принцесса Анастасия» не выйдет на маршрут между Петербургом и Калининградом из-за санкций. Судно не вернется в Россию после двухлетнего простоя в Кольском заливе. Ранее планировалось, что судно будет курсировать между Петербургом и Калининградом.

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