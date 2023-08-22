Новые камеры видеофиксации нарушения ПДД устанавливают на Невском проспекте

Новые камеры видеофиксации нарушения ПДД устанавливают на Невском проспекте
Фото: Baltphoto

В Санкт-Петербурге начался первый этап технических работ для установки камер фото и видеофиксации нарушения правил дорожного движения (ПДД).

Устройства появятся на семи перекрестках. На данный момент уже начались работы по прокладке кабеля. По информации пресс-службе Комитета по информатизации и связи, специалисты уже проложили больше четырех тысяч метров кабеля в канализации на Конюшенной улице и 800 метров на перекрестке с Думской улицей.

Всего камер видеофиксации нарушений ПДД в Петербурге установлено 1073, а 44 из них – передвижные.

«Когда водители знают о наличии камер на дороге, то снижают скорость на аварийно-опасных участках дороги», — цитирует главу комитета по информатизации и связи Юлию Смирнову FlashNord.

Ранее в Петербурге начал работать комплекс фотовидеофиксации контроля пропуска пешеходов

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Новые камеры видеофиксации нарушения ПДД устанавливают на Невском проспекте
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