На дамбе ограничат движение по Невской стороне

Ограничения продлятся несколько дней. После движение полностью восстановят.

Петербуржцам напомнили об ограничения движения при проезде на дамбе. В течение нескольких дней из-за проведения регламентных и ремонтно-восстановительных работ водителям придется потерпеть неудобства. Информацией об этом поделились в пресс-службе Комплекса защитных сооружений.

Так, с 23 августа вводятся временные ограничения движения по Невской стороне. Свободным движение по Кольцевой автодороге (КАД) станет с 25 августа. Автомобилистов призвали обращать внимание на информационные табло, дорожную разметку, ограждения и знаки. Также необходимо соблюдать скоростной режим.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге план по ремонту дорог выполнен на 80%. Работы ведутся в разных районах. Об этом сообщили в Смольном. Информацией об этом поделились в пресс-службе городского комитета по благоустройству.