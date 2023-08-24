Игрок «Бенефики» Давид Нерес может перейти в «Зенит»

Игрок «Бенефики» Давид Нерес может перейти в «Зенит»
Фото: Baltphoto

Решение не принято из-за цены. О ней пока не договорились.

Футболист лиссабонской «Бенфики» Давид Нерес уже в августе может стать игроком петербургского клуба «Зенит». Оказалось, что руководство «сине-бело-голубых» предварительно договорилось с Нересом и его агентами о контракте.

Как сообщает «Спорт-эксперсс», петербургскому клубу для окончания сделки нужно согласовать сумму сделки с «Бенфикой». Ранее появились данные, что «Зенит» предложил за игрока 45 млн евро, в то время как в «Бенфике» его оценивают в 100 млн евро. В прошлом сезоне Нерес принял участие в 48 матчах во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 16 результативных передач.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «Фламенго» не хочет отпускать в «Зенит» нападающего Педро Абреу. Игроком также интересуются клубы из Саудовской Аравии. Бразильцы планируют удержать спортсмена.

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