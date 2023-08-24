В Терволово подросток получил от знакомого кирпичом по голове

В Терволово подросток получил от знакомого кирпичом по голове
Фото: Baltphoto /Павел Долганов

Подозреваемого быстро нашли. Возбуждено уголовное дело.

В среду, 23 августа, в полицию Гатчинского района Ленинградской области поступила информация, что в одну из больниц с переломом лобной кости в состоянии средней степени тяжести из своего дома в поселке Терволово был госпитализирован 17-летний подросток.

Как стало известно Gazeta.SPb, правоохранителям пострадавший рассказал, что его 25-летний знакомый ночью ударил его кирпичом по голове во время ссоры. Полиция задержала мужчину по горячим следам. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что молодежь избила мужчину и облила из баллона администрацию школы на Большой Московской. В среду, 23 августа, в полицию Центрального района Петербурга поступило сообщение, что четверо молодых людей облили здание администрации школы из баллончика и избили мужчину на Большой Московской улице.

Гатчинский район избиение новости ленобласти


 

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