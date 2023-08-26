За первую половину 2023 года цены на номер в петербургских отелях выросли на 10%

Средняя стоимость одной ночи в отеле Санкт-Петербурга увеличилась за восемь месяцев на 10,6%.

Так, стоимость номера в трехзвездочном отеле в Северной столице обойдется гостям в среднем 4,1 тысячи рублей. За четырехзвездочную гостиницу придется отдать 5,9 тысячи рублей, а номер в пятизвездочном отеле вырос до 13,9 тысячи рублей за одну ночь. В целом, за первую половину 2023 года стоимость проживания в петербургских отелях выросла на 10,6% по сравнению с прошлым годом, пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на данные сервиса HotelAdvisor.

Загруженность гостиниц также выросла за последние месяцы и составила в среднем 65,3%. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года, показатель увеличился на 9,9%. Специалисты также отметили, что рост цен и загруженности наблюдается не только в Петербурге, но и в Москве, однако в столице России средний показатель загруженности гостиниц составил 70,2%.

Ранее в комитете по развитию туризма Петербурга рассказал о планах построить три новых отеля в городе до конца года.