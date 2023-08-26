Тренер «Урала» Гончаренко прокомментировал поражение команды в игре с «Зенитом»

Главный тренер футбольного клуба «Урал» Виктор Гончаренко считает, что игра его команды была «удобна» «Зениту».

В субботу, 26 августа, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге «Зенит» обыграл «Урал» с разгромным счетом «4:0», набрал 13 очков и занял вторую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ). На данный момент «сине-бело-голубых» обходят только соперники из Краснодара.

В интервью журналистам «Матч ТВ» тренер «Урала» Гончаренко высказался о поражении команды, отметив, что футбольный клуб из Екатеринбурга показал «удобную» игру для «Зенита». Он также отметил, что такая игра была нужна для того, чтобы получить пищу для размышлений. По словам мужчины, после поражения они смогут оттолкнуться и понять, куда им нужно идти.

Напомним, два из четырех голов от «Зенита» забил Матео Кассьерра. Еще два очка своей команде принесли Иван Сергеев и Клаудиньо.