Путин поздравил россиян с Днем шахтера

Российский лидер поздравил всех причастных граждан страны с Днем шахтера. Путин отметил важные качества представителей угольной отрасли.

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов угольной промышленности с профессиональным праздником. Соответствующее обращение российского лидера опубликовано на официальном сайте Кремля.

Глава государства поздравил всех причастных с Днем шахтера, который в России отмечают 27 августа. Путин отметил, что для работы шахтером необходима выдержка, самоотдача, стойкость, мужество и взаимовыручка. Это нравственные принципы, ставшие основой горняцких династий. Президент добавил, что в стране угольная отрасль активно развивается.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Путин подписал закон о трудовом воспитании учащихся школ. В школах детей начнут воспитывать. Понятие уже утверждено.