Путин подписал закон о трудовом воспитании учащихся школ

В школах детей начнут воспитывать. Понятие уже утверждено.

Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательном привлечении учеников школ к общественно полезному труду. Кроме того, глава государства вернул серебряные медали и переименовал ОБЖ в «Основы безопасности и защиты Родины». Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Также было утверждено понятие «воспитание», которое подразумевает формирование у учеников трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам. Серебряные медали будут получать выпускники школ с двумя четверками в аттестате.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что с нового учебного года школьников начнут учить управлять беспилотниками. Занятия будут проводиться на уроках начальной военной подготовки. Детям расскажут об устройстве беспилотников, их видах и тактико-технических характеристиках.