Стало известно, скольких петербуржцев покусали клещи в 2023 году

Стало известно, скольких петербуржцев покусали клещи в 2023 году
Фото: pxhere

Жители Петербурга в 2023 году страдали от укусов клещей. Всего зарегистрировано 14,5 тысяч укусов горожан.

В 2023 году в Петербурге от укусов клещей пострадали 14,5 тысяч человек. Информацией об этом поделились в пресс-службе регионального отделения Роспотребнадзора.

С укусами вредителей в медицинские учреждения обратились 2,3 тысячи несовершеннолетних. В черте города было зафиксировано порядка 1,9 тысяч случаев. в период с 25 по 31 августа пострадали 855 человек, из них 148 – дети до 17 лет.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что россиянам напомнили об опасности клещевого энцефалита и мерах защиты от опасных насекомых. СМИ все чаще сообщают о смертельных случаях заражения клещевым энцефалитом, поэтому необходимо помнить о важности защиты от клещей и мерах предосторожности при прогулках на природе.

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