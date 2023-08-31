СК раскрыл подробности убийства девушки в Мурино

СК раскрыл подробности убийства девушки в Мурино
Фото: Baltphоto /Дарья Иванова

Стали известны детали убийства 22-летней девушки в Мурино. По версии следствия, ее зарезал ее молодой человек.

В среду, 30 августа, в лесополосе у проспекта Авиаторов Балтики в Мурино Всеволожского района Ленинградской области был найден труп 22-летней девушки с колото-резанными ранениями. Следственные органы по факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье убийство (часть 1 статьи 105 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета по региону.

Установлено, что погибшая 27 августа находилась со своим 24-летним молодым человеком. В ходе возникшего конфликта он нанес ей удары ножом, после чего ушел домой. Нож он выбросил в мусорный контейнер у себя дома в поселке Бугры. Пострадавшая скончалась на месте от полученных травм.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что полиция задержала подозреваемого в убийстве девушки в Мурино.

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СК раскрыл подробности убийства девушки в Мурино
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