«Зенит» продлил контракт с Барриосом до 2027 года

Колумбийский футболист Вильмар Барриос решил остаться с «Зенитом» до 2027 года. Соответствующий договор между спортсменом и клубом уже подписан.

Колумбийский футболист «Зенита» Вильмар Барриос подписал еще один долгосрочный контракт с петербургским клубом. Информацией об этом поделились в пресс-службе «сине-бело-голубых».

Известно, что 29-летний опорный полузащитник в рамках договора останется в «Зените» до 2027 года. Барриос находится в команде «сине-бело-голубых» с 2019 года и уже принял участие в 156 матчах, забил три гола и совершил десять эффективных передач. Находясь в клубе, Барриос стал пятикратным чемпионом России, четыре раза завоевал Суперкубок России и единожды — Кубок страны.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «Зенит» не смог обыграть «Балтику» в матче Кубка России. Счет составил 1:0 в пользу хозяев поля.