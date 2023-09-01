Петербурженка откусила часть уха своему возлюбленному во время секса

В Петербурге девушка откусила кусок уха своему парню во время секса. Пострадавший от госпитализации отказался.

В Петербурге роман одной пары проходит слишком феерично: девушка откусила часть уха своему возлюбленному во время секса. Горожанка сама же вызвала скорую помощь. Страстная любовница прикусила мужчину за ухо, но немного перестаралась. Об этом сообщают городские СМИ.

Прибывшие медики подтвердили, что у 37-летнего мужчины действительно отсутствовала часть уха. Откушенная мочка лежала у кровати. Пострадавший отказался от госпитализации и также не стал писать заявление в полицию. Врачи обработали пострадавшему рану и уехали.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Кировском районе четырехлетнюю девочку госпитализировали после укуса змеи. При этом, как отметили в Комздраве, за прошедший 2022 год в Санкт-Петербурге было зарегистрировано 24 укусов змей, при этом два случая приходится именно на детей.