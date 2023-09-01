В Смольном напомнили о сокращении времени допустимого пребывания детей на улице без взрослых

В петербургской администрации напомнили, что с осени после 22:00 дети не должны быть одни на улице. Также школьники с 1 сентября не смогут покупать зажигалки.

В Петербурге с осени на один час сокращается допустимое время пребывания на улице несовершеннолетних без сопровождения взрослых. Летом дети могут гулять одни с 06:00 до 23:00, а с осени – с 06:00 до 22:00. В 2023 году в городе составили 441 протокол за нахождение несовершеннолетних в ночное время вне дома. Об изменении допустимого времени напомнили в пресс-службе комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

В ведомстве напомнили, что детям также запрещено находиться в точках продажи спиртного, кальянных, букмекерских конторах и местах, в которых проводятся мероприятия сексуального характера. Кроме того, с 1 сентября школьники больше не смогут купить зажигалки.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленобласти прокуратура разбирается с поджиганием ребенка зажигалкой.