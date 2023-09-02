В Петербурге загорелась мансарда жилого четырехэтажного дома

На Васильевском острове в Санкт-Петербурге загорелась мансарда старинного доходного дома. Пожар распространился на площадь в 400 квадратных метров.

В субботу, 2сентября, в МЧС поступило сообщение о пожаре на 4-й линии Васильевского острова. Выяснилось, что в четырехэтажном жилом доме загорелась мансарда, и огонь распространился на территорию в 400 квадратных метров. Ранг пожара был повышен до №2 и спасатели приступили к его ликвидации. На данный момент сведений о пострадавших нет.

По информации пресс-службы МЧС России по Петербургу, в тушении пожара принимали участие 64 человека личного состава и 15 единиц техники. Что стало причиной возгорания на данный момент неизвестно.

Напомним, ранее крупный пожар был локализован в Колпинском районе. Сотрудники Роспотребнадзора уже взяли пробы воздуха на возможное загрязнение атмосферы.