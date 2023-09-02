Человечество находилось на грани вымирания 900 лет назад

Ученые-генетики из Китая и США выяснили, что примерно 900 лет назад человечество находилось на волосок от вымирания, а численность населения значительно сократилась.

Благодаря новому статистическому методу оценки численности популяции древних людей, эксперты выяснили, что около миллиона лет назад предки современного человека спокойно существовали, однако 900 лет назад произошло что-то, что повлияло на их численность. Количество особей стало меньше и продолжало падать примерно 87 тысяч лет.

На данный момент неизвестно, что именно стало причиной серьезного сокращения населения, однако китайские ученые предполагают, что человечество могло быть на грани исчезновения и прошло через «бутылочное горлышко», которое совпало с серьезными климатическими изменениями. Результаты исследований были опубликованы в журнале Science.

Ранее ученые-палеонтологи выяснили, что найденный во льдах человек Этци был темнокожим и лысым.