В порт Петербурга впервые за четыре года прибудут суда

Пассажирский порт Санкт-Петербурга «Морской фасад» до конца 2023 года ожидает прибытия нескольких зарубежных судов.

Последний раз в порту корабли видели еще до пандемии. Однако впервые за четыре года «Морской фасад» посетят суда из дружественных России стран. Комментируя событие для журналистов ТАСС, генеральный директор порта Вадим Каширин сообщил, что первые корабли прибудут в Петербург до конца года.

Он также отметил, что четырехлетний простой негативно сказался на инфраструктуре «Морского фасада», однако сотрудникам удается поддерживать ее в нормативном состоянии. Известно также, что до октября 2019 года порт принимал примерно 800 судов в год, но сейчас существует в основном за счет сдачи недвижимости в аренду.

Ранее стало известно о ночном столкновении небольшого катера с крейсером «Аврора».