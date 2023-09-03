В России могут начать ограничивать доступ к сайтам с инструкциями по обходу блокировок

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предлагает наделить Роскомнадзор полномочиями блокировки сайтов, на которых предоставлена информация по самостоятельному созданию VPN и прокси.

Согласно новому проекту постановления, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов, Роскомнадзор сможет принимать самостоятельные решения о включении того или иного информационного ресурса в перечень запрещенной информации в Сети. Под ограничения могут попасть все сайты, на которых есть инструкция по обходу блокировок.

Таким образом, Роскомнадзор сможет запрещать доступ к сайтам, на которых присутствуют списки VPN-сервисов, или информация по созданию своего VPN и прокси. Для реализации инициативы Минцифры предлагают изменить критерии оценки материалов и информации, необходимых для принятия решения о блокировке сайтов. Проект будет рассмотрен до 15 сентября.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор может начать блокировать «серые» сим-карты жителей России.