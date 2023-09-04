Заграничный отдых станет дороже для россиян

Специалист рассказал, в каких странах отдых станет дороже для россиян. Оказалось, сильно влияет сезон.

В СМИ мелькает информация о том, что в октябре и ноябре туроператоры поднимут цены на зимние путевки до 30% сравнительно с 2022 годом. Ситуацию прокомментировал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Туроператоры в беседе с журналистами заявляли, что стоимость поездок на Мальдивы и Сейшелы увеличится на треть.

Как сообщает телеканал «360», Бразыкин пояснил, что цены на такие популярные направления, как Тайланд, ОАЭ и Египет действительно станут выше. Причина в высоком спросе в период школьных каникул и Рождества. Кроме того, ценник растет из-за курса валют и количества рейсов. При этом, по словам специалиста, отдых в Турции станет дешевле. Это касается и стран ближнего зарубежья: Белоруссии, Армении и Казахстана.