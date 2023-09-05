Полиция задержала возможного организатора экскурсий по крышам в Петербурге

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по СПБ и ЛО

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по СПБ и ЛО

Правоохранители задержали возможного организатора опасных экскурсий по петербургским крышам. Он и его подельники могли заработать до 9 млн рублей.

Сотрудники полиции Центрального района Петербурга задержали возможного организатора нелегальных экскурсий по крышам. Информацией об этом поделилась официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Правоохранители установили, что 35-летний уроженец Хабаровского края привлек к нелегальному бизнесу двоих администраторов и пятерых гидов. Информацию об экскурсиях клиенты получали из рекламы в социальных сетях. По предварительным данным, граждане могли заработать на этом около 9 млн рублей. В ходе обысков полиция нашла банковские карты, электронные носители информации и другие доказательства.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что гуляющие по крышам петербуржцы получили штрафы после «догонялок» с Росгвардией.