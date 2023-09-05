Диетолог Кононенко рассказала о продуктах для учебы на «отлично»

Диетолог раскрыла, чем кормить школьника, чтобы он приносил домой «пятерки». Растущему организму нужно полноценное питание.

Успеваемость ребенка в школе связана не только с его усердием, но и с питанием. Учебные и спортивные высоты сложно достичь, если рацион школьника скуден. Особенно это касается завтраков. Диетолог Инна Кононенко рассказала, чем кормить ребенка, чтобы он учился на «отлично».

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», прежде всего, подойдет творог или сырники, так как белок необходим для роста и развития организма. Также подойдут яйца, это легкоперевариваемый продукт. Кроме того, нужны длинные углеводы, хорошо подойдет каша из цельной крупы. Также рекомендуется давать ребенку орехи.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что диетолог рассказала о лучших напитках для утоления жажды в жару.