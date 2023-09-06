Синоптик Колесов предупредил жителей Ленобласти об осеннем похолодании

Синоптик Колесов предупредил жителей Ленобласти об осеннем похолодании
Фото: Baltphoto

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде в Северной столице и Ленинградской области на ближайшие дни.

По словам эксперта, атмосферный фронт ушел из города, однако местами в Ленобласти ожидаются кратковременные дожди. В Петербурге за ночь выпало небольшое количество осадков, зато пришло похолодание. Синоптик отметил, что в ближайшие две-три ночи на территории области ожидается осеннее похолодание. Температура воздуха 8 и 9 сентября опустится до +2-7 градусов.

«В четверг и пятницу даже появляется угроза заморозков на востоке Ленинградской области», — написал Колесов в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что заморозки будет не сильными и только в середине ночи. В целом, по словам синоптика, погода будет хорошей и почти безветренной, а днем воздух может прогреться до +20 градусов.

Ранее Колесов сообщил, что жители Петербурга могут не дождаться бабьего лета в сентябре.

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