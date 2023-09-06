В ДТП с участием грузовика и эвакуатора на трассе «Сортавала» погибли два человека

Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП в Приозерском районе Ленинградской области на трассе «Сортавала».

Днем, 6 сентября, водитель автомобиля Kia Soul выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с эвакуатором «ПУМ». После этого транспортное средство совершило касательное столкновение с автомобилем Renault Duster, которое столкнулось с грузовиком SITRAK.

В результате аварии от полученных травм на месте скончались водитель Kia Soul и водитель эвакуатора. На место происшествия выехали медицинские специалисты и сотрудники ГИБДД. На данный момент полиция устанавливает все обстоятельства происшествия и проводит проверку по факту ДТП, сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Ранее во время езды на питбайке пострадали два несовершеннолетних жителя Северной столицы.