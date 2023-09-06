Бывшая учительница родила сына 54-летнему актеру Сергею Астахову

Российский актер Сергей Астахов второй раз стал отцом. Наследника знаменитости подарила его гражданская жена, бывшая учительница начальных классов Виктория Савкеева.

Малыш появился на свет в одном из роддомов московского региона. Новоиспеченные родители радуются появлению ребенка на свет и, по информации «Экспресс газеты», уже выбрали сыну имя. Известно, что новорожденный Александр появился на свет весом 3,6 граммов и ростом 50 сантиметров.

Стоит отметить, что 54-летний Астахов стал папой второй раз. У актера есть 25-летняя дочь от второго официального брака. Сам звезда сериала «Бедная Настя» новость о прибавлении в семье пока никак не комментировал.

Напомним, новой возлюбленной артиста стала 37-летняя учительница начальных классов из Сыктывкара, с которой актер познакомился на дискотеке. На данный момент пара живет в загородном особняке.

Ранее российский актер Александр Носик впервые стал отцом и опубликовал первое фото новорожденного младенца.