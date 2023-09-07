Синоптик Колесов рассказал, когда в Петербург придет тепло

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил, что после 8 сентября температура воздуха в городе начнет повышаться и достигнет 25 градусов.

По словам эксперта, в ближайшие дни погода в Северной столице будет благоприятной. Он отметил, что 7 сентября станет последним прохладным днем, а уже в пятницу воздух начнет постепенно прогреваться, и почти до середины месяца температура днем будет составлять +20-25 градусов в Петербурге и Ленинградской области.

В своем Telegram-канале Колесов также подчеркнул, что погоду в городе на Неве продолжает определять антициклон, который принесет теплый воздух с Северо-Запада. При этом он не исключил, что иногда петербуржцы могут не увидеть солнца, поскольку атмосферные фронты будут закрывать небо от его лучей. В целом, отметил синоптик, в ближайшие дни будет сухо и почти безветренно.

Ранее Колесов предупредил жителей Ленобласти об осеннем похолодании.