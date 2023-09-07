В Петроградском районе водитель КАМАЗа насмерть сбил велосипедистку

В Петроградском районе водитель КАМАЗа насмерть сбил велосипедистку
Фото: Baltphoto

Гражданин республики Узбекистан сбил 37-летнюю велосипедистку в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Пострадавшая скончалась от полученных травм.

Вечером, 6 сентября, мужчина на КАМАЗе ехал по Большой Пушкарской улице и при повороте сбил велосипедистку. В результате ДТП петербурженку госпитализировали в состоянии клинической смерти, однако врачи не смогли спасти ей жизнь. Кроме того, как стало известно Gazeta.SPb, мужчина за 2023 год уже пять раз был оштрафован за нарушение ПДД.

Водителя задержали полицейские. Выяснилось, что мужчина – уроженец республики Узбекистан, а в Петербург приехал работать. На миграционном учете нарушитель состоит в Волгограде. Сотрудники правоохранительных органов возбудили против него уголовное дело по статье о нарушении ПДД.

Ранее в ДТП на трассе «Сортавала» в Ленинградской области погибли два человека.

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