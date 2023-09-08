На Энтузиастов неизвестный открыто похитил из комнаты россиянина 600 тысяч рублей

На Энтузиастов у мужчины из комнаты в коммуналке открыто похитили 600 тысяч рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В четверг, 7 сентября, в полицию Красногвардейского района Петербурга поступило сообщение от местного жителя, заявившего, что ограбили его соседа по коммунальной квартире на проспекте Энтузиастов. На место происшествия выдвинулись сотрудники правоохранительных органов.

Как стало известно Gazeta.SPb, прибывшие правоохранители подтвердили, что у безработного мигранта 1972 года рождения, ставшего гражданином России, похитили деньги. По словам потерпевшего, в его комнату проник неизвестный мужчина кавказской внешности и открыто забрал у него 600 тысяч рублей, после чего скрылся. Видеонаблюдение устанавливается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что воры похитили у петербургского пенсионера четыре золотых кольца и 8 миллионов рублей.