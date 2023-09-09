Неизвестные подожгли торговый павильон на Симонова

На улице Симонова двое молодых людей в черной одежде подожгли павильон. Ущерб составил около 620 тысяч рублей.

В пятницу, 8 сентября, в полицию Выборгского района Петербурга поступило сообщение о поджоге торгового павильона на улице Симонова, это сделали двое молодых людей. На место происшествия направились сотрудники правоохранительных органов.

Как стало известно Gazeta.SPb, полицейские установили, что около двух часов ночи двое мужчин разбили стекло неизвестным предметом в торговом павильоне по продаже текстиля, кинули что-то внутрь, после чего начался пожар. Торговый павильон выгорел полностью. Сумма материального ущерба – около 620 тысяч рублей. Теперь полиция будет искать двоих в черном 20-25 лет. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Лесном проспекте дебоширы подожгли страйкбольную гранату в компьютерном клубе.