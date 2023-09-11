В Петербурге самокатчик спровоцировал аварию с переворотом автомобиля

В Петербурге самокатчик спровоцировал аварию с переворотом автомобиля
Фото: Baltphoto

Автомобиль перевернулся на Мытнинской набережной после того, как самокатчик не спешился на переходном переходе.

Авария произошла утром 11 сентября. На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль французской марки Renault двигался по улице, по обеим сторонам которой стояли автомобили. Неожиданно перед машиной на пешеходном переходе выехал самокатчик. Он не стал спешиваться и переходить дорогу, из-за чего водитель иномарки был вынужден резко вывернуть руль вправо.

В результате автомобиль наехал на рядом стоящее авто и перевернулся. Mash на Мойке, со ссылкой на слова очевидцев, пишет, что водитель серьезно не пострадал, а человек на самокате решил скрыться с места происшествия.

Ранее девятиклассница сбила пятилетнего ребенка во время езды на самокате. Мальчика с травмами увезли в больницу.

дтп новости СПб самокатчики


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге самокатчик спровоцировал аварию с переворотом автомобиля
Бизнесмена из Ленобласти обокрали на 17 млн рублей
Медведев предложил приостановить дипломатические отношения с ЕС из-за новых ...
Суд Петербурга отменил штраф сотруднику «Зенита» за празднование чемпионства
Жители Великобритании предложили лишить принца Гарри и Меган Маркл ...
Суд вынес приговор бывшим полицейским из Петербурга по делу о краже почти ...
В Петербурге объявлена кампания вакцинации от гриппа
Петербуржцы смогут покупать разовые билеты в общественный транспорт через ...