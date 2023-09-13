Полиция задержала «дорогих» ремонтников, обманувших 18 пенсионеров

Полиция задержала «дорогих» ремонтников, обманувших 18 пенсионеров
Фото: Baltphoto /Андрей Пронин

В Петербурге задержали 13 подозреваемых в мошенничестве «ремонтников». Их жертвами стали 18 пенсионеров.

Полиция в Петербурге задержала подозреваемых в мошенничестве над пожилыми людьми. Ремонтники-аферисты оказывали пенсионерам услуги по завышенным ценам. От их действий пострадали 18 человек. Информацией об этом поделились в пресс-службе Главного управления МВД России по Северной столице и Ленинградской области.

Аферисты предоставляли множество услуг: от ремонта проводки до смены счетчиков. Цены были завышены, а работа не выполнялась, иногда после «ремонта» становилось только хуже. На 18 потерпевших мошенники заработали 1,75 млн рублей. Организатором стал 33-летний уроженец Казани, который нанял 12 человек.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пенсионерка из Пушкина перевела на «безопасный счет» мошенников 420 тысяч рублей.

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