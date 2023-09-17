В Василеостровском районе прошел костюмированный парад такс

В Василеостровском районе прошел костюмированный парад такс
Фото: pxhere

В Василеостровском районе отмечали День района. По этому случаю в Шкиперском саду прошел костюмированный парад такс.

В Шкиперском саду Васильевского острова в Петербурге состоялся большой семейный праздник 16 сентября ко Дню района. Изюминкой мероприятия стал костюмированный парад такс. Информацией об этом поделились в пресс-службе администрации Василеостровского района.

Для гостей организовали различный интерактив и фотозоны: спортивно-музыкальный интерактив «Велооркестр», театр быстрого реагирования «ТеБыКуР», а также различные мастер-классы, по бисероплетению, фармацевтике и другим направлениям.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что собак в спасательных жилетах учат помогать доставать людей из воды в Петербурге. Четвероногие друзья человека не раз становились поддержкой спасателей, поэтому летом было принято решение сформировать добровольческий отряд для обучения собак помогать тонущим людям.

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